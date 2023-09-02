Мальчик-заяц с детства был посмешищем из-за зубов: вырос и стал известен на весь мир

Певец не стал избавляться от ужасного изъяна.

Даже кумиры миллионов не лишены недостатков. Фредди Меркьюри с детства страдал от редкого диагноза. Он рос необычным мальчиком, похожим на зайца.

Врачи обнаружили у будущей легенды полиодонтию. Это аномалия прикуса, которая сопровождается лишним количеством зубов. Если в норме иметь 32 зуба, то у исполнителя их было 36.

У вокалиста группы Queen имелись дополнительные резцы — выпирая, они росли на верхней челюсти.

Из-за этого в детстве звезду часто травили сверстники. Но жесткий хейт не помешал ему обрести всемирную популярность.

Артист не раз признавался: он считает себя идеальным, хоть торчащие зубы ему и не нравятся. Во время фотосессий певец не улыбался широко и на сцене старался контролировать себя, прикрывая изъян губами. Интересно, что музыкант мог решить проблему путем хирургического вмешательства, но побоялся, что операция повлияет на его вокальные данные.