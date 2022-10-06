«Мальчик в девочке»: как изменились герои популярной комедии за 16 лет

В 2006 году на экраны вышла романтическая комедия «Мальчик в девочке» о двух соседях Вуди и Нелл, которые внезапно поменялись друг с другом телами, хотя при этом постоянно ссорились, будучи едва ли не смертельными врагами.

Роль Вуди Дина досталась молодому, но уже известному на тот момент актеру Кевину Зегерсу, за плечами которого было участие в сериалах «Доктор Хаус» и «Тайны Смолвиля», а также в популярных хоррорах «Расвет мертвецов» и «Поворот не туда». Да и после знаменитого ромкома Зегерс не утратил популярности, сыграв в сериале «Сплетница» и в фильме «Орудия смерти: Город костей».

Кроме активных съемок Кевин всерьез занимается озвучкой. А что до личной жизни, то он практически ни разу не попадал в поле зрения репортеров с каким-нибудь скандалом. Напротив, 38-летний Зегерс — примерный семьянин, воспитывающий двоих дочерей.

Самира Армстронг, сыгравшая роль Нелл, тоже стала успешной и востребованной актрисой. Сейчас ей 41 год, и она успела сняться в таких популярных проектах, как «Секретные материалы», «Остаться в живых», «Менталист», «Агент Картер», «Сыны анархии» и других. Правда, в последнее время она отошла от актерства: у Самиры родился сын, и она решила посвящать больше времени семье.

Впрочем, отсутствие съемок никак не отразилось на доходах Армстронг, ведь у нее есть собственный магазин одежды, для продвижения которого она регулярно сама снимается в качестве модели.