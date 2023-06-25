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Мальчик в детсаду пообещал подруге взять ее замуж: взгляните на их подрастающую дочь

25 июня 2023 18:30
Мальчик в детсаду пообещал подруге взять ее замуж: взгляните на их подрастающую дочь

Немногие всерьез относились к его намерению.

Дружбу между детьми неспроста считают крепкой и самой искренней. Малыши еще не научились искусно врать или подставлять товарищей ради собственной выгоды, поэтому их отношения построены полностью на доверии.

Так было и у Мэтта Гродски с Лорой Шилл. Они познакомились в детском садике и сразу стали близко общаться.

Мальчик в детсаду пообещал подруге взять ее замуж: взгляните на их подрастающую дочь

Родителей и воспитателей умиляла такая дружба, но когда мальчик предложил своей избранницей руку и сердце, немногие всерьез отнеслись к его намерению.

И действительно, вскоре жизнь разбросала ребят по разным местам, а с каждым днем им все сложнее было поддерживать связь.

Они совсем перестали общаться, когда поступили в разные университеты. И на этом их история могла бы закончится. Однако Лора увидела контакты бывшего возлюбленного у одной из своих подруг. Ребят вновь стали встречаться, и Мэтт сделал красавице предложение, от которого она не смогла отказаться. Пара сыграла свадьбу, и теперь супруги вместе воспитывают прекрасную дочь Лили, которая унаследовала от родителей все самое лучшее.

Мальчик в детсаду пообещал подруге взять ее замуж: взгляните на их подрастающую дочь
Фото: соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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