Мальчик размером с Дюймовочку: посмотрите, что стало с самым маленьким британцем

Даниэль Форрестер и Бен Тиг не планировали становиться родителями. Влюбленные жили своей жизнью, когда оказалось, что Даниэль беременна. И их сын Логан полностью изменил жизнь пары, прославив их не только на всю Англию, но и на весь мир.

Дело в том, что новорожденный мальчик оказался самым маленьким ребенком в Британии. Его вес составил чуть больше 450 граммов, что повергло в шок не только родителей, но и докторов. При этом молодые родители не захотели отказываться от наследника. Они доверились врачам, которые в течение девяти недель боролись за его жизнь. И в итоге юный Логан отправился домой к своим маме и папе.

«Он был таким крошечным — ты мог держать его на ладони», — вспоминала Даниэль.

По словам счастливой пары, все время в госпитале Логан находил поддержку в плющевой игрушке. Но медвежонок был настолько большим, что в первые недели давил на новорожденного, который не мог выбраться из-под него. Со временем же он стал его самой любимой игрушкой, и теперь Логан ни на минуту не расстается с медвежонком.

«Плюшевый медведь был довольно маленьким, но Логан был таким слабым, что тот завалил его. Это заставило нас понять, насколько он крошечный и хрупкий», — рассказывала молодая мама.

Сейчас Логан растет под пристальным вниманием родных и специалистов. Врачи не уверены, каким большим вырастет мальчик, но больше не сомневаются, что он выживет.