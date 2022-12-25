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Мальчик прославился на весь мир из-за аномально огромных зубов: вот как он преобразился

25 декабря 2022 11:30
Мальчик прославился на весь мир из-за аномально огромных зубов: вот как он преобразился

Еще остались неравнодушные люди.

Для Эвана Хилла с самого детства трудно было нормально разговаривать. Это произошло вследствие его огромных передних резцов, которые не позволяли мальчику даже закрыть рот.

Кроме физического дискомфорта, ребёнок чувствовал и моральную боль. Он отличался от сверстников и был объектом для насмешек. Родители Эвана решили обратиться к стоматологам с просьбой о помощи, и врачи все таки смогли найти решение. Однако лечение, по предварительным оценкам, стоило 12 тысяч долларов, а у семьи не было таких накоплений.

Зрители телешоу, которое осветило историю мальчик из Новой Зеландии, смогли собрать больше 100 000 долларов, и ребёнка удалось вылечить.

Пятилетняя терапия дала свои плоды. Сегодня Эван выглядит как обычный парень с красивой улыбкой. Он до сих пор благодарит неравнодушных людей, которые ему помогли.

Мальчик прославился на весь мир из-за аномально огромных зубов: вот как он преобразился
Фото: кадры из YouTube видео (2017)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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