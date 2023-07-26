Мальчик-маугли из России известен во всем мире: ахнете, каким красавцем вырос

Несколько лет назад история реутовца Вани Мишукова поразила весь мир. Мальчик остался жить с бабушкой и дедушкой, пока его мать старалась устроить личную жизнь. Но уже спустя некоторое время оказался на улице.

Дело в том, что бабушка мальчика умерла, а дед страдал от алкогольной зависимости и не следил за ребенком. Поэтому он начал жить во дворе и со временем прибился к стае собак. Четвероногие питомцы быстро стали друзьями мальчика и признали его вожаком. Ваня жил в окружении новой семьи и даже спал вместе с ними. Но однажды историей ребенка заинтересовались социальные работники. Ваню отправили в детский дом, и он оказался в приемной семье. С того времени жизнь Ивана начала налаживаться. Он получил образование, вернулся в родной город и устроился на работу.

Публика внимательно следит за жизнью и необычной судьбой россиянина. Как отмечают зрители ток-шоу, где Ваня нередко оказывается гостем, его смело можно назвать счастливым человеком. Реутовцу удалось построить благополучную жизнь, а сам он вырос отзывчивым и привлекательным молодым человеком.