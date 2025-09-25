Мальчик, который еще не родился: в «Гарри Поттере» от НВО покажут то, чего в фильмах не было и близко — фанаты книг будут довольны

Меню
25 сентября 2025 13:17
Признайтесь, вам ведь тоже не хватило экспозиции в «Философском камне»?

На площадке нового сериала HBO про «Гарри Поттера» уже вовсю кипит магия. В сеть утекла новая порция фото со съемок, и на них — сцены, которых зрители так и не дождались в фильмах.

Речь идет о событиях начала 80-х: то самое время, когда магический мир празднует падение Волан-де-Морта, а магл Вернон Дурсль только хмурится на странных людей в плащах и шарфах с совами на руках.

Фильмы Коламбуса в свое время прошли мимо этого эпизода — в «Философском камне» мы сразу прыгали к мальчику, живущему под лестницей. А вот сериал решил показать пролог как полноценный эпизод.

В костюме и с усами щеголяет Дэниел Ригби (он играет Вернона), вокруг — радостные волшебники, будто вывалившиеся прямиком со страниц первой главы. И это уже сильно меняет восприятие: история перестает быть сказкой «с нуля», а получает контекст, атмосферу победы, которой на тот момент еще никто толком не понимал.

На шпионских кадрах также засветились молодые Лили и Джеймс Поттер — еще живые, счастливые, воссозданные для коротких флэшбеков. Такое внимание к деталям — заявка HBO на то, что их версия будет не просто повторением фильмов, а именно экранизацией книг во всей полноте.

Все идет к тому, что нас ждет не пересказ «по верхам», а сериал, который решит восполнить все пробелы, на которые кино когда-то махнуло рукой.

Ирония в том, что сам Гарри в этих первых эпизодах еще даже не родился как герой — зато история вокруг него уже набирает плоть и кровь. HBO явно нацелились на книжных фанатов, для которых «еще чуть больше деталей» значит целый мир.

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
