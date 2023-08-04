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Мальчик из сериала «Тайга» был никому не известен, а теперь все знают даже его отца: вот о ком речь

4 августа 2023 17:30
Мальчик из сериала «Тайга» был никому не известен, а теперь все знают даже его отца: вот о ком речь

Талант у него в крови.

Приключенческий сериал «Тайга» вышел в 2002 году и завоевал огромную зрительскую любовь. Многие отметили игру юного актера, который исполнил роль сына главного героя. Этим мальчиком был Иван Добронравов.

В те годы актер не был известен широкой публике. Но уже через год после выхода «Тайги» с участием Ивана вышла нашумевшая драма «Возвращение», которая произвела фурор за рубежом. Так Добронравов стал узнаваемым и востребованным артистом.

Позже поклонники узнали, что Иван является представителем актерской семьи. Нулевые стали поворотным периодом не только для него, но и для его отца и старшего брата.

Глава семейства Федор Добронравов прославился благодаря ситкому «6 кадров», а сегодня он один из самых узнаваемых актеров страны. Сериал «Сваты» стал его визитной карточкой.

Старший сын Добронравова Виктор тоже обрел популярность в разгар 2000-х. В сериале «Не родись красивой» он сыграл курьера Федора, рассекающего на мотоцикле.

Сегодня всех трех Добронравовых знает вся страна.

Фото: Кадр из фильма «Тайга» 2002
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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