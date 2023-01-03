Мальчик из «Похороните меня за плинтусом» возмужал и похорошел: вы поразитесь насколько

Александр Дробитько еще в детстве связал свою жизнь с кинематографом, снявшись в ключевой роли в драме «Похороните меня за плинтусом». Многие были уверены, что юный артист в итоге свяжет свою жизнь с актерской профессией, и оказались правы. Сегодня на счету Дробитько уже больше 25 ролей в фильмах и сериалах.

Сразу после участия в картине Сергея Снежина он начал покорять большие и малые экраны. В то время он снимался, например, в сериалах «Блудные дети» и «Трава под снегом», а сразу после окончания школы поступил в Российский государственный институт сценических искусств на курс Сергея Бызгу, где продолжал осваивать любимое ремесло.

О жизни Александр рассказывает в своих социальных сетях. Он регулярно делится своими снимками, привлекая внимание поклонников, количество которых только увеличивается. При этом фанаты, которые следят за жизнью артиста с его первой роли, с удивлением отмечают, как сильно изменился актер за прошедшие 14 лет.