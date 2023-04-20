Мальчик из мема «Школьник в болоте» стал завидным женихом: посмотрите и убедитесь

Игорь Назаров стал известен на всю страну, когда учился в 10-м классе обычной челябинской школы. Именно он воплотил образ офисного работника, который сидит в болоте, а снимки с ним мгновенно стали сенсацией в Сети.

После окончания школы Игорь решил не связывать свою жизнь с офисом. Он отправился учиться на менеджера по туризму, но так и не проработал в этой сфере ни дня. Игорь пробовал себя в качестве кальянщика, бармена и продавца, а не так давно решил стать тату-мастером. Он активно копил деньги, учился и в итоге открыл мини-студию, где занимается любимым делом.

Успехами Назаров делится в своем блоге. Как отмечают фанаты, Игорь прекрасно рисует, а прошедшие годы заметно сказались на его внешности. Герой Интернета заметно возмужал и отрастил густую щетину, хотя в нем до сих пор узнается подросток, высмеивающий очистную сферу с серьезным лицом.