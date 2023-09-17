Малахову вмазали в лицо в прямом эфире: коллеги годами мечтали это провернуть

Шоу «Прямой эфир» выходит на экраны уже больше десяти лет. За эти годы с Андреем Малаховым случалось многое, но лишь раз шоумену влепили прямо по лицу. Это сделали бывшие коллеги.

В честь десятилетия передачи ведущий опубликовал в социальных сетях праздничное видео. На нем присутствовали все три журналиста, которые в свое время работали на этом проекте: сам Андрей Малахов, а также два его предшественника — Михаил Зеленский и Борис Корчевников.

Коллеги держали в руках ярких праздничный торт. Затем звезда «Вестей» со словами «Как давно мы мечтали это сделать» припечатал тарелку с десертом к лицу Андрея. Присутствовавшие в студии зрители отреагировали на этот поступок бурными аплодисментами. Оценили видео и в соцсетях. Подписчики поздравили всех троих со знаменательной датой и отметили, что у шоу «Прямой эфир» всегда были самые харизматичные ведущие.