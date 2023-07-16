Малахов закрутил служебный роман: никто и подумать не мог, к чему он приведет

Личная жизнь Андрея Малахова всегда интересовала публику. Оказалось, что телеведущий успевал не только много работать, но и строить отношения с известной и влиятельной женщиной.

В 2009 году звезда экрана получил должность главного редактора журнала StarHit. Это популярное издание входит в холдинг Виктора Шкулева. А у того есть дочь Наталья, которая приобщилась к делу родителя. Именно с ней Малахов и закрутил интрижку, не зная, к чему это приведет.

Между тем служебный роман перерос в крепкую семью. Малахов оказался тем еще романтиком. Предложение руки и сердца своей возлюбленной он сделал в Нью-Йорке, подарив ей кольцо за 200 тысяч евро, а свадьбу сыграли в Париже — в Версальском дворце.

Супруги ни разу не были замечены в громких скандалах. Они счастливы вместе вот уже более десяти лет. И воспитывают сына Александра, которого Наталья подарила любимому мужу осенью 2017 года.