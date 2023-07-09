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Малахов вышел в свет без парика: что все это время прятал ведущий

9 июля 2023 14:45
Малахов вышел в свет без парика: что все это время прятал ведущий

Шоумен положил конец слухам.

Андрей Малахов может сделать сенсацию из чего угодно — даже из собственной прически. Телеведущий начал появляться в кадре в парике. И этим звезда экрана не на шутку перепугал фанатов.

Одни твердили, что накладки из волос не идут заметно постаревшему Малахову, который в нулевых считался настоящим секс-символом. Другие уверенно заявляли, что парик — мера вынужденная. Якобы Малахов лечится от онкологического заболевания и желает скрыть от широкой общественности заметно поредевшую шевелюру.

Пугающие слухи о состоянии своего здоровья Малахов не комментировал, но публику все же успокоил. Ведущий вышел в свет без парика и показал, что прятал под ним все это время.

В социальных сетях Андрей обнародовал снимок, на котором запечатлен с короткой стрижкой. Фанаты отметили, что этот образ невероятно идет Малахову и делает его гораздо моложе.

Малахов вышел в свет без парика: что все это время прятал ведущий
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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