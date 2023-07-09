Малахов вышел в свет без парика: что все это время прятал ведущий

Андрей Малахов может сделать сенсацию из чего угодно — даже из собственной прически. Телеведущий начал появляться в кадре в парике. И этим звезда экрана не на шутку перепугал фанатов.

Одни твердили, что накладки из волос не идут заметно постаревшему Малахову, который в нулевых считался настоящим секс-символом. Другие уверенно заявляли, что парик — мера вынужденная. Якобы Малахов лечится от онкологического заболевания и желает скрыть от широкой общественности заметно поредевшую шевелюру.

Пугающие слухи о состоянии своего здоровья Малахов не комментировал, но публику все же успокоил. Ведущий вышел в свет без парика и показал, что прятал под ним все это время.

В социальных сетях Андрей обнародовал снимок, на котором запечатлен с короткой стрижкой. Фанаты отметили, что этот образ невероятно идет Малахову и делает его гораздо моложе.