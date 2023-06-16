Малахов в шоке из-за детей Киркорова: по фото поймете, в чем дело

В искреннюю и крепкую дружбу Филиппа Киркорова и Андрея Малахова публика верила с трудом. Казалось, что ведущий скандальных телепередач и певец, обожающий эпатировать публику, обречены на вражду и постоянные перепалки в эфире. Тем не менее товарищи уже долгие годы поддерживают доверительные отношения.

Более того, шоумен стал крестным отцом для наследников поп-короля, и с этой ролью он справляется вполне удачно. Малахов старается не пропускать значимые праздники и всегда щедро одаривает ребят. Однако недавняя встреча с детьми шокировала его.

Телеведущий удивился тому, как быстро растут его крестники. Мартин и Алла-Виктория уже окончили начальную школу, и теперь их ждет новый жизненный этап. Кажется, что совсем недавно брат с сестрой только пошли в детский садик. Но сегодня у каждого из них уже есть собственный уникальный стиль и интересные увлечения. Хотя радость ребят от встречи с крестным отцом остается неизменной.