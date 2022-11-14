Малахов у всех на глазах высмеял Хюррем-султан: шоумен объяснил причину

В прошлом году в Москве состоялась большая конференция, гостьей которого была актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан. Телеведущий Андрей Малахов мечтал заполучить турецкую звезду к себе в программу, но Узерли запросила гонорар в размере 30 тысяч долларов.

Малахов платить такие большие деньги отказался, несмотря на потенциально высокие рейтинги. Телеведущий резко высказался об Узерли, заявив, что слава звезды «Великолепного века» осталась в прошлом и запрошенный ей гонорар «смешон». Малахов добавил, что Мерьем Узерли в России почти никто не помнит, поэтому нужно «поумерить аппетиты».

Фанатов актрисы возмутили язвительные комментарии Андрея Малахова. Пользователи соцсетей посоветовали поубавить аппетиты именно ведущему, ведь такие звезды, как Узерли, бесплатно в ток-шоу не участвуют.