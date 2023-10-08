Малахов старался не смотреть на грудь: гостья шоу разделась прямо в эфире (фото)

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Чего только не видел Андрей Малахов за свою карьеру на телевидении. Но к тому, что вытворила одна из героинь, телеведущий готов не был.

В студии программы «Малахов» обсуждался скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Ранее певица Слава на всю страну обвинила врача в неудачной маммопластике. Вскоре к ней присоединилась и Любовь Успенская, которая также не в восторге от своих новых форм.

Как выяснилось, не только знаменитые артистки пожалели о том, что обратились к Хайдарову. Другие пациентки горе-доктора пришли к Малахову, чтобы рассказать и наглядно показать, чем именно они не довольны.

В Сети появился ролик, где одна из героинь передачи разделась прямо в эфире.

Возмущенная блондинка оголила свою грудь перед женатым телеведущим, а тот, словно мальчишка, просто отвел глаза.

После этого пациентка оскандалившегося хирурга продемонстрировала свои прелести всем остальным. «Вы бы хотели ходить с такой грудью?» — задала она вопрос изумленной публике.