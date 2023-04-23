Малахов разделся, и народ захохотал: вот что скрывалось под одеждой долгие годы
Поведение звезды экрана шокировало даже его преданных фанатов.
Андрей Малахов за годы карьеры неоднократно попадал в рейтинги самых привлекательных звезд российского шоу-бизнеса. Телеведущий старается поддерживать свою репутацию, однако далеко не всегда его попытки ценятся публикой.
Так, в своих социальных сетях он поделился видео, на котором танцует по пояс голый. На фоне рэп-композиции он строит глазки пользователям Сети и красуется спортивной фигурой.
Подписчики Малахова не прошли мимо неожиданного видео. В комментариях они осмеяли мужчину, который, как они уверены, выглядит в ролике нелепо. По их мнению, телеведущему нужно перестать записывать подобные кадры, ведь из-за его поведения стыд чувствуют все вокруг.
«Дядя Андрюша, ты что...», «Этого еще не хватало», «Бабушке понравится», «Зачем это все?», «Хватит позориться», — недоумевают пользователи Сети.