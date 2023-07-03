Малахов раскрыл пикантные подробности омоложения: не для брезгливых

Андрей Малахов много работает и каждый день выходит в эфир со своим шоу «Малахов». Однако плотный график совсем не сказывается на внешности ведущего: Андрей всегда выглядит безупречно. Он активно занимается спортом и тщательно следит за собой, чтобы не терять форму.

На очередной передаче ведущий обмолвился о секрете, который помогает сохранить молодой и цветущий вид. Об этом ему рассказала знакомая, которая недавно побывала в Японии.

Страна восходящего солнца известна секретами долголетия, но некоторые из них могут шокировать. По словам Малахова, в Японии можно купить специальные влажные салфетки для пожилых людей. Они уничтожают характерный запах старости. Достаточно протирать ими кожу, чтобы благоухать юностью и свежестью. Телеведущий заявил, что при изготовлении таких салфеток используют ДНК девственниц.

Такой способ омоложения точно не для брезгливых. Впрочем, зрители на шоу единогласно заявили: Андрею Малахову такие способы ни к чему. Телеведущий выглядит отлично, а до старости ему еще далеко.