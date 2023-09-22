Малахов отличился со знаком минус в день похорон близкого человека: устроил пляски на костях

Андрей Малахов показал свое истинное отношение к тому, кого считал близким для себя человеком. В день похорон Николая Добронравова звезда экрана устроил такое, что у многих волосы встали дыбом.

Главный телевизионный сплетник страны не раз говорил, что его самые любимые песни вышли из-под пера Добронравова и его супруги Александры Пахмутовой. Однако проводить в последний путь талантливого поэта и поддержать его вдову Малахов нужным не посчитал. Вместо этого он устроил пляски на костях.

В студии своего шоу ведущий собрал близких знаменитой супружеской четы. Все они охотно обсуждали тему о том, как же убитая горем Пахмутова будет жить без мужа, рядом с которым провела ни много ни мало 67 лет. Настоящей поддержки от знаменитости Александра Николаевна в трудный для себя час так и не дождалась: слезы ей утирали совсем другие люди.