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Малахов остался не у дел: названы имена незаменимых телеведущих

13 июля 2022 15:05
Малахов остался не у дел: названы имена незаменимых телеведущих

Стиль работы знаменитости вызывает вопросы у его коллег.

Валдис Пельш назвал телеведущих, которых нельзя заменить. Как оказалось, Андрей Малахов не входит в их число.

Долгие годы популярный артист является одной из самых востребованных звезд телеэкрана. При этом знаменитость потратил много времени на выработку собственного стиля, ориентируясь, как оказалось, на своих коллег. Как рассказывает Пельш, он лишь следит за творчеством популярных в стране телеведущих, но не позволяет себе повторять за ними, ведь ни у кого не получится стать их точной копией.

«Нельзя быть вторым Ургантом, вторым Нагиевым, вторым Хрусталевым», — цитирует слова артиста «Комсомольская правда».

По словам знаменитости, именно эти артисты полностью создавали себя сами, не пытаясь подражать кому бы то ни было. И именно поэтому являются незаменимыми и так популярны у зрителей.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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