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Малахов не стал молчать о связи с известной ведущей: хватило нескольких слов

15 июля 2022 14:55
Малахов не стал молчать о связи с известной ведущей: хватило нескольких слов

Шоумен признался, почему решил начать карьеру на ТВ.

50-летний Андрей Малахов впервые рассказал, почему решил стать телеведущим. Многие поклонники звезды помнят его по ток-шоу «Большая стирка», которое он начал вести в 2001 году. Но оказалось, что его карьера началась еще в 1996 году. Тогда Малахов стал корреспондентом и ведущим проекта «Доброе утро», который в этом году отмечает свое 35-летие в эфире.

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В Telegram-канале Екатерины Стриженовой появилось видео с воспоминаниями шоумена. Андрей не стал молчать о связи с известной ведущей, признавшись, что пришел на ТВ только из-за Татьяны Веденеевой. Тогда диктор была главной звездой утреннего эфира. Каково же было удивление Андрея, когда он увидел Веденееву в халате в коридоре телецентра. В тот период вещание телепрограммы для регионов Дальнего Востока записывалось поздно ночью. Чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно, Татьяна ночевала прямо на работе. Малахов был настолько восхищен подобной самоотверженностью, что готов был трудиться рядом с кумиром даже без зарплаты.

«Можно было мне и не платить ничего», — заметил телеведущий.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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