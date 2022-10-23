Малахов не просто так пять лет скрывает сына: ведущий обескуражил признанием

В 2017 году Андрей Малахов обзавелся наследником: в браке с Натальей Шкулевой родился мальчик по имени Саша. Однако Малахов не спешит выводить своего сына, которому скоро исполнится 5 лет, в свет.

Телеведущий рассказал, что намеренно не показывает фото мальчика, чтобы не делать из него публичную персону. По мнению Андрей Малахова, это просто не нужно его ребенку.

Малахов считает, что, когда придется время, сын сам выберет – вести светскую жизнь или быть обычным человеком.

Но все же некоторые подробности жизни звездного наследника стали известны публике. Так, Игорь Николаев поведал, что маленький Саша уже ходит в музыкальную школу, а три года назад Андрей Малахов похвастался художественным талантом сына.