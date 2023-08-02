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Малахов нашел настоящий саркофаг в хоромах Винер: вот что она в нем прячет

2 августа 2023 09:30
Малахов нашел настоящий саркофаг в хоромах Винер: вот что она в нем прячет

Телеведущий раскрыл секрет прославленного тренера.

Ирина Винер, которой недавно исполнилось 75 лет, стала гостьей шоу Андрея Малахова. Тренер по художественной гимнастике пригласила съемочную группу в свой дом и показала, как превратила его в настоящий дворец.

Телеведущий был в восторге от интерьера: Винер удалось удивительно гармонично сочетать в своем доме российские и узбекские традиции. Обилие красок, стильные мозаики и резьба по дереву превратили обычное жилище в сказочную шкатулку.

Внимание Малахова привлек резной саркофаг, который нашелся на втором этаже особняка. Можно подумать, что невероятно цветущая для своих лет Винер спит в нем, как вампир. Но нет. Правду она раскрыла сама.

«Это телевизор! Не подумайте, что это саркофаг!» — поспешила сообщить тренер.

Ирине Александровне показалось, что современная техника будет смотреться невероятно пошло в сказочных интерьерах. Поэтому она решила скрыть ее при помощи красивой резьбы.

Малахов нашел настоящий саркофаг в хоромах Винер: вот что она в нем прячет
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @sofiko / youtube.com, Кадр с телешоу «Малахов»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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