Малахов нашел настоящий саркофаг в хоромах Винер: вот что она в нем прячет

Ирина Винер, которой недавно исполнилось 75 лет, стала гостьей шоу Андрея Малахова. Тренер по художественной гимнастике пригласила съемочную группу в свой дом и показала, как превратила его в настоящий дворец.

Телеведущий был в восторге от интерьера: Винер удалось удивительно гармонично сочетать в своем доме российские и узбекские традиции. Обилие красок, стильные мозаики и резьба по дереву превратили обычное жилище в сказочную шкатулку.

Внимание Малахова привлек резной саркофаг, который нашелся на втором этаже особняка. Можно подумать, что невероятно цветущая для своих лет Винер спит в нем, как вампир. Но нет. Правду она раскрыла сама.

«Это телевизор! Не подумайте, что это саркофаг!» — поспешила сообщить тренер.

Ирине Александровне показалось, что современная техника будет смотреться невероятно пошло в сказочных интерьерах. Поэтому она решила скрыть ее при помощи красивой резьбы.