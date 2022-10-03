Малахов может остаться не у дел: любимому шоу россиян нашлась замена

Андрей Малахов давно завоевал сердца зрителей своими громкими проектами. Его последнее шоу «Малахов», которое начало выходить в сентябре этого года, сразу же получило множество положительных отзывов и показывает высокие рейтинги. Однако, как оказалось, в ближайшее время журналист может потерять своих поклонников.

Так, совсем скоро в эфир выйдет проект «Поем на кухне всей страной». Идея нового шоу заключается в выступлениях обычных россиян, которые покажут зрителям свои музыкальные таланты. При этом создатели не сомневаются, что герои с первых выпусков завоюют сердца поклонников.

«В нашем шоу оценивается душевность, желание спеть вместе, теплота и внутренний свет наших участников», — рассказывает продюсер проекта Юрий Бродский в беседе с порталом Blitz+.

Также собеседник издания отмечает, что это шоу значительно отличается от нового проекта Андрея Малахова и имеет свои отличительные черты, которые обязательно высоко оценят зрители.