Малахов был в ужасе от истории этой беременной девочки: спустя 9 лет героине все завидуют

В студии Андрея Малахова нередко оказываются герои с весьма сложной судьбой. Смерть близких, ранняя беременность и другие несчастья шокируют и зрителей, и самого ведущего. При этом некоторые из подобных историй оканчиваются весьма хорошо.

Так, Дарья Бояринова стала известна на всю страну в 2014 году. В 13 лет девушка была беременна от взрослого мужчины, который после эфира оказался в тюрьме за совращение несовершеннолетней. Вся страна жалела девушку, которая решила самостоятельно воспитывать ребенка, и желала ей счастливого будущего.

Первое время Дарья и ее сын жили порознь.

Девушку отправили в детдом, а новорожденного — в дом малютки. И лишь спустя четыре года семье удалось воссоединиться. Отец мальчика при этом отказался помогать Дарье. Он заявил, что не имеет никакого отношения к ребенку, и ушел из семьи.

Но Дарья не стала опускать руки. За время в детдоме она получила профессию и начала самостоятельно зарабатывать на жизнь. А спустя некоторое время встретила мужчину, с которым создала полную и счастливую семью.