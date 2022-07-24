Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью

Известный телеведущий Андрей Малахов не только хороший друг, о чем говорят многие звезды, но и любящий сын. Одним из самым страшных потрясений для него стало нападение на его мать Людмилу несколько лет назад. Тогда новость об ограблении и нападении на женщину застала Малахова во Франции. Он бросил все, чтобы быть рядом с любимой мамой.

Людмилу Малахову нашли ночью без сознания и без денег. Когда она пришла в себя, то сообщила представителям полиции имя своего сына, но они ей сначала не поверили. «Я сейчас не могу вымолвить ни слова. Я сам недавно узнал о происшествии», — говорил Андрей, узнав о случившемся. В итоге нападавших так никогда и не нашли, но мать знаменитого ведущего быстро поправилась и полностью восстановилась. Об этом происшествии Малахов вспоминать не любит, потому что оно причиняет ему боль, однако он благодарен за то, что мать осталась жива.

Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем