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Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью

24 июля 2022 10:54
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью

Мать Андрея Малахова напугала всю страну.

Известный телеведущий Андрей Малахов не только хороший друг, о чем говорят многие звезды, но и любящий сын. Одним из самым страшных потрясений для него стало нападение на его мать Людмилу несколько лет назад. Тогда новость об ограблении и нападении на женщину застала Малахова во Франции. Он бросил все, чтобы быть рядом с любимой мамой.

Людмилу Малахову нашли ночью без сознания и без денег. Когда она пришла в себя, то сообщила представителям полиции имя своего сына, но они ей сначала не поверили. «Я сейчас не могу вымолвить ни слова. Я сам недавно узнал о происшествии», — говорил Андрей, узнав о случившемся. В итоге нападавших так никогда и не нашли, но мать знаменитого ведущего быстро поправилась и полностью восстановилась. Об этом происшествии Малахов вспоминать не любит, потому что оно причиняет ему боль, однако он благодарен за то, что мать осталась жива.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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