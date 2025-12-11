Меню
«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть

11 декабря 2025 21:02
Главная звезда картины сам настоял на том, чтобы сценарий поменяли.

Рассел Кроу наконец-то перестал скрывать раздражение: по его мнению, «Гладиатор 2» растоптал то, за что зрители полюбили оригинал. В интервью австралийскому Triple J актёр жёстко высказался о сиквеле – и попутно раскрыл закулисные секреты первой части

«Моральный стержень» против сценарных выкрутасов

Кроу настаивает: магия «Гладиатора» (2000) была не в гладиаторских боях и не в декорациях, а в нравственном стержне Максимуса. Герой мстил за убитую семью – и эта цель делала его непобедимым.

«Это не помпезность, не обстоятельства, не экшен. Это был моральный стержень», – подчёркивает актёр.

А теперь – удар по теме сиквела. В «Гладиаторе 2» Луций (Пол Мескал) оказывается внебрачным сыном Максимуса. Для Кроу это не «предсказуемый сюжетный поворот», а подрыв самых основ:

«Как можно представить, что Максимус, чья мотивация – верность жене и сыну, вдруг завёл связь с другой женщиной? Это безумие!»

Битва за чистоту образа: секс‑сцены под запретом

Оказывается, на съёмках оригинала Кроу приходилось ежедневные бои вести с командой – чтобы не допустить интимных сцен с Максимусом. Режиссёр Ридли Скотт и сценаристы не раз предлагали добавить роман с Луциллой (Конни Нильсен), но актёр стоял насмерть:

«Каждый раз, когда они предлагали секс‑сцены для Максимуса, я говорил: вы лишаете его силы. Вы хотите сказать, что параллельно с любовью к жене Максимус спал с другой? Это абсурд».

«Гладиатор 2» в итоге собрал $462 млн и получил сдержанные отзывы критиков, но для Кроу это неважно.

Его позиция чёткая: оригинал остался классикой именно потому, что герой не превратился в шаблонного «любовника» – он был человеком с непреложным моральным кодексом. А сиквел, по мнению актёра, эту суть попросту проигнорировал.

Ранее мы писали: «Мурашки по коже»: новинка от автора «Гладиатора» еще до премьеры ставит рекорды – трейлер за сутки собрал 116 млн просмотров

Фото: Кадр из фильма «Гладиатор» (2000)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
