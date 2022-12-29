«Максимка» скончался всего в 15 лет: от причины трагедии станет не по себе

Толя Бовыкин прославился на весь Советский Союз благодаря фильму «Максимка» Владимира Брауна, где исполнил роль темнокожего мальчика Максима. Юный артист мгновенно покорил зрителей не только своей экзотической внешностью, но и большим талантом, поэтому многие были уверены, что еще неоднократно будут видеть его на экранах. Однако Толе не суждено было прожить долгую жизнь.

Дело в том, что звезда экрана отличался непоседливым характером. Он постоянно норовил пошалить и никогда не отказывался от игр. Однажды он решил прицепиться к грузовику во время движения, но не удержался, и во время падения сильно ударился головой.

Как оказалось, удар привел к развитию водянки у мальчика, которая в итоге стала причиной смерти. Талантливый актер умер спустя несколько недель после своего 15-летия, а врачи ничем не смогли ему помочь, ведь никто не догадывался, что виной всему был удар головой.