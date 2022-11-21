Максимальное совпадение: вот почему Рыбы и Рыбы — идеальный союз, созданный на небесах

Считается, что самые счастливые и крепкие союзы получаются у тех, кто является полной противоположностью. Мол, такие партнеры как нельзя лучше дополняют друг друга, поэтому им никогда не бывает скучно вместе, а недостатки одной из “половинок” с лихвой компенсируются достоинствами второй, и наоборот. Однако, по мнению астрологов, формула “противоположности притягиваются” срабатывает далеко не всегда. Иногда не нужно отправляться на поиски идеального избранника слишком далеко - достаточно оглядеться по сторонам и понять, что “тот самый” человек находится совсем рядом, настолько, что он рожден под тем же самым знаком. Рассказываем, почему по мнению астрологов Рыбы и Рыбы подходят друг другу как нельзя лучше.

Мужчина Рыбы + женщина Рыбы

Представители водного знака, который, как известно, замыкает зодиакальный круг - натуры многогранные. Считается, что Рыбы вобрали в себя черты своих соседей-предшественников по гороскопу, а потому в них намешано столько всего, прямо как в колдовском зелье. К слову, о колдовстве - этот знак наделен мистическими способностями и сверхъестественной интуицией, которая помогает им избежать проблем в самых разных сферах жизни.

Рыбы, как женщины, так и мужчины, обладают природным магнетизмом.

Неудивительно, что рано или поздно они обращают внимание друг на друга. Все, что представители водного знака, чаще всего безуспешно, ищут в партнерах других знаков зодиака, они без труда найдут друг в друге: искренность, нежность, тонкую душевную организацию, умение чувствовать своего избранника и сопереживать ему всем сердцем.

Планета, которая покровительствует Рыбам - Нептун.

Именно она наделяет представителей этого знака перечисленными выше качествами и делает из них идеальных партнеров друг для друга. Рыбы хотят видеть рядом с собой человека, который будет так же беззаветно отдавать им свои чувства, как они сами. А кто еще, кроме романтичных Рыб, способен на такое?

Мужчины и женщины этого знака становятся гармоничными любовниками и партнерами.

По словам астрологов, единственное, чем Рыбам не стоит заниматься совместно - это общим бизнесом. Несмотря на то, что в общем и целом представители водного знака неплохо ориентируются в денежных вопросах, для того, чтобы сполна реализовать свои амбиции, в качестве делового партнера им нужен кто-то другой. Хотя если дело касается творческих проектов, то тут, пожалуй, Рыбы способны создать успешный тандем.