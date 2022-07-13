МакSим пошла на попятную: правда о сотрудничестве с Биланом вышла наружу

Яна Рудковская прокомментировала сотрудничество Димы Билана и певицы МакSим. Подробностями ситуации она поделилась в личном Telegram-канале.

Не так давно фанаты артистов получили подарок: знаменитые музыканты представили обновленную версию хита «Знаешь ли ты». При этом музыканты решили не ограничиваться одной лишь композицией и сняли черно-белый клип, который тут же снискал любовь поклонников. Однако, как оказалось, пользователи Сети увидели не финальную версию видео, ведь, как отмечает Рудковская, МакSим отказалась показывать ее публике.

«Жаль, что Марина не согласовала полный монтаж», — рассказывает продюсер.

Знаменитость не скрывает, что видео произвело на нее очень сильное впечатление. Рудковская мечтает, чтобы однажды Билану удалось уговорить исполнительницу представить на суд поклонников полную версию ролика.