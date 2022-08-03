Максим Фадеев показал редкое фото с женой: она оказалась настоящей красавицей

Максим Фадеев немало удивил поклонников, показав, как выглядит его жена Наталья. Продюсер старался держать свою семейную жизнь в тайне.

Прославленный музыкант не скрывает своей любви к социальным сетям, однако практически не делится в них подробностями своей жизни, рассказывая лишь о работе. Как оказалось, некоторые поклонники даже не знали, что уже долгие годы продюсер счастливо женат и воспитал сына. Для них стало шоком, когда несколько дней назад Фадеев опубликовал редкий кадр со своей супругой Натальей и раскрыл подробности личной жизни.

«Я женат», — признался Фадеев в своих социальных сетях.

Поклонники не оставили без внимания избранницу продюсера. Пользователи сети осыпали комплиментами Наталью, отметив ее привлекательность и красоту, а также пожелали супругам семейного счастья. Некоторые же призвали Фадеева чаще делиться подобными кадрами и быть откровеннее с фанатами.