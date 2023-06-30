Максим Фадеев назвал условие возвращения на «Голос. Дети»: выполнить невозможно

Максим Фадеев в своем микроблоге ответил на вопросы подписчиков о его отношении к старым проектам. По словам продюсера, он не готов восстановить SEREBRO. Несмотря на успешность группы, ее солистки оставили у Фадеева самые неприятные воспоминания. Такого же мнения Максим придерживается и о Линде. Бывший продюсер певицы заявил, что она лишилась его уважения.

Отдельно Фадеев прошелся по телепроектам, в которых принимал участие. По словам композитора, он сильно жалеет, что вообще согласился иметь отношение к шоу «Песни», а при мыслях о нем испытывает испанский стыд. Только из-за наличия педагогического образования Максим допускает, что снова может стать наставником.

Но сильнее всего досталось шоу «Голос. Дети». Его музыкальную редакцию Фадеев назвал непрофессиональной и заявил, что вернется только при одном условии: если из проекта уйдет Юрий Аксюта. Из-за чего продюсер так сильно разругался с сотрудниками федерального канала, пояснять он не стал.