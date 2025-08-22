Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

22 августа 2025 18:07
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Первые инсайды о долгожданном триллере.

Переговоры уже идут, и HBO, похоже, готовит неожиданный поворот для культового сериала. По информации Variety, Николас Кейдж близок к подписанию контракта на главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива».

Тайна нового сезона

Все подробности держат под замком. Известно лишь, что действие пятого сезона развернется в районе бухты Джамейка в Нью-Йорке — месте, даже копы не любят появляться. Атмосфера обещает быть влажной, вязкой и тревожной, как в лучших традициях нуара.

HBO не раскрывает сценарий и состав команды, но премьера ориентировочно запланирована на 2026 год. После холодного, мистического четвёртого сезона с Джоди Фостер авторы, похоже, делают ставку на возвращение в большой город — и Кейдж в этой истории может стать тем самым символом перемен.

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

МакКонахи и Харрельсон: надежда, которая живёт

Но настоящие фанаты не забыли слухи о возвращении культового дуэта первого сезона — Раста Коула и Марти Харта. В июне Ник Пиццолатто, автор той самой первой главы, неожиданно признался:

«На самом деле у меня есть ещё одна история для Коула и Харта. Мы говорили об этом. Думаю, ребята открыты для этого».

Мэттью МакКонахи давно не скрывает, что для него работа над сериалом стала вехой:

«Это было одно из величайших событий в истории телевидения».

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Но пока это только идея. Никаких сценариев, контрактов или дат. В HBO над пятым сезоном работает команда Иссы Лопес, авторки «Страны теней», а Пиццолатто в проекте напрямую не участвует.

Зачем нужен Кейдж

Именно поэтому участие Николаса Кейджа кажется таким знаковым. За последние годы актёр пережил личное и творческое возрождение: от артхаусных экспериментов до блокбастеров он вновь стал звездой, снялся в паре отличных драм и ужастике.

Кейдж умеет играть на грани — там, где безумие встречает глубину. И если слухи подтвердятся, пятый сезон может превратиться в исследование нового архетипа детектива — человека, который сам тонет в хаосе.

Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Настоящий детектив»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Читать дальше 23 августа 2025
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона Читать дальше 22 августа 2025
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться Читать дальше 21 августа 2025
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» «Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» Читать дальше 21 августа 2025
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии Читать дальше 21 августа 2025
Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Читать дальше 20 августа 2025
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Читать дальше 19 августа 2025
Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Читать дальше 19 августа 2025
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше