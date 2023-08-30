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Макияж помог 80-летней женщине превратиться в девочку: глазам не поверите

30 августа 2023 19:30
Макияж помог 80-летней женщине превратиться в девочку: глазам не поверите

Преобразиться может любая.

Правильно накладывать макияж — это настоящее искусство, благодаря которому можно преобразить женщину до неузнаваемости и даже сделать ее визуально моложе на несколько десятков лет. Подтверждение этому появилось в Дзен-канале «Лиля о стиле».

Там опубликовали видео, на котором красится 80-летняя женщина. Сначала она нанесла на лицо праймер — средство, являющееся основой под макияж, а следом — тональную основу. Затем пришло время консилера. С помощью него героиня сделала менее заметными носогубные складки.

Следующим шагом она подкрасила брови, сделав их яркими и более толстыми, а также нанесла тушь на ресницы. Потом женщина добавила бордовые румяна и тени для глаз подобного оттенка для более яркого акцента. Последним штрихом стала кремовая помада.

Когда героиня видео еще и сделала прическу, как в молодости, то стала выглядеть максимум на 60 лет.

Макияж помог 80-летней женщине превратиться в девочку: глазам не поверите
Фото: unsplash.com, lilya_o_stile / dzen.ru
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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