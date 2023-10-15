Макияж «интердевочки» и огромные губы: внешний вид 17-летней внучки Маслякова вызывает оторопь

Таисия Маслякова пополнила ряды жертв пластики. Раньше телеведущую сравнивали с царевной Несмеяной из-за ее вечно недовольного лица, но с недавних пор знаменитость похожа на другого персонажа из мультиков.

Внучка Александра Маслякова напоминает ту самую губастую рыбу из мультфильма «В синем море, в белой пене...». Звездная наследница увеличила губы — теперь ее вид вызовет оторопь у любого.

Новой внешностью ведущая детского КВН похвасталась в социальных сетях.

Кадр Маслякова сделала в день своего рождения. Прежде чем позировать перед камерой, она нанесла макияж в стиле «интердевочки»: ярко накрашенные глаза и красная помада тут же превратили 17-летнюю девушку в женщину, которой немного за 30.

Подписчики Таисии деликатно промолчали и не стали критиковать именинницу. Остается надеяться, что кто-нибудь все же скажет внучке Александра Васильевича, что большие губы, как и слишком яркий мейк, давно не в моде.