Макияж и болтовня по телефону: женщины с этими именами хуже всех ведут себя за рулем

Времена, когда появление представительницы прекрасного пола за рулем вызывало насмешки и подколы со стороны других автомобилистов, давно прошли. Даже научно подтверждено, что в подавляющем большинстве случаев автоледи водят гораздо аккуратнее, чем автоджентльмены. И все же некоторым дамам садиться за руль категорически противопоказано, поскольку находиться с ними в одной машине или на одной трассе опасно для здоровья. Рассказываем, из обладательниц каких имен появляются самые незадачливые водители.

Алена

Девушки, которые носят сказочное имя Алена, на дороге ведут себя небрежно по отношению к другим водителям. Они свято верят в свою исключительность и право творить то, что придет в голову. Обладательницы этого имени ценят статусностьи пафос, поэтому выбирают для себя недешевые марки автомобилей.

Все это в совокупности приводит к тому, что за рулем Алена мнит себя наследной принцессой - ну или любой другой особой, которой не писаны никакие законы.

Женщины, которых родители нарекли этим именем, смотрят на других участников движения свысока и предпочитают агрессивный стиль вождения.

Инна

Уверенность в себе - вот один из главных козырей Инны. Дамы, которые носят это имя, становятся по-настоящему хорошими водителями, они успешно сдают экзамены на права и поначалу послушно соблюдают их, но как только входят во вкус, начинают диктовать на дороге свои собственные правила.

Если Инна куда-то торопится, то весь окружающий мир должен подстроиться под ее планы.

Подрезать кого-нибудь или превысить скорость для обладательницы этого имени самое обыкновенное дело. К сожалению, если Инна вовремя не одумается и начнет соблюдать правила, она рискует попасть в ДТП или получить штраф.

Лилия

У Лилии всегда много дел. Где бы ни находилась обладательница этого имени, даже за рулем, она будет постоянно отвлекаться на другие занятия. Так, например, она любит скоротать поездку за болтовней по телефону, сосредоточив все свое внимание не на дороге, а на рассказе Маши про свидание с Васей.

Нет ничего удивитительного в том, что во время поездки Лилия делает тысячу дел - наносит макияж, поедает вкусняшку, подпевает радио…

Можно только позавидовать неуемной энергии девушки, которая носит это имя, а также посочувствовать ее пассажирам, которые не знают, куда бы телепортироваться из ее авто.