МакГонагалл из «Гарри Поттера» та еще штучка: гляньте на нее полвека назад (фото)

Для большинства зрителей Мэгги Смит так и останется Миневрой МакГонагалл из фильмов о Гарри Поттере. Однако роль во франшизе о мальчике, который выжил, далеко не первая для актрисы.

Впервые на экране она засветилась в далеком 1958 году. За время своей кинокарьеры знаменитость сотрудничала с Лоуренсом Оливье и с Ингмаром Бергманом, а также удостоилась множества наград, среди которых две премии «Оскар» за работу в таких лентах, как «Джин Броди в расцвете лет» и «Калифорнийский отель».

Смит примерила на себя множество самых разных образов: чего только стоит ее роль в картине «Влюбленная Лили», вышедшей на экраны полвека назад. В кадре Смит, для которой участие в постельных сценах было обычным делом, предстала той еще горячей штучкой — любители «поттерианы» явно такого не ожидали.

Любопытно, что звезда в свои 87 лет продолжает активно сниматься. Например, в этом году состоялась премьера фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра», где артистка воплотила Вайолет Кроули.