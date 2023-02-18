Макгонагалл и Беллатриса Лестрейндж сидят за одним столом, но узнать их практически невозможно: в такое трудно поверить

Смотря фильмы о Гарри Поттере, зрители восхищались мастерством артистов, играющих как положительных, так и отрицательных персонажей. Помимо главных действующих лиц, любви фанатов удостоились и второстепенные герои. Особенно запомнились волшебницы Минерва Макгонагалл и Беллатриса Лестрейндж.

Этих женщин воплотили на экране две талантливые английский актрисы, которые раньше уже встречались на одной съемочной площадке. Во время работы над фильмом «Комната с видом» Мэгги Смит и Хелена Бонем Картер сыграли благовоспитанных леди.

Сюжет картины строился вокруг молодой девушки, которая путешествует по Италии вместе с тётей.

Роль юной красавицы, страдающей от своей любви, досталась Хелене, а вот заботливую родственницу сыграла Мэгги Смит.

На кадре из этой мелодрамы актрисы выглядят очень молодо, и для большинства зрителей это весьма непривычно. Многие запомнили их с морщинами на лице или полностью седыми волосами, но никак не в утонченных корсетах с аккуратной причёской, подчеркивающей привлекательную внешность.