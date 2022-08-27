Макееву вновь втянули в грязный скандал: без участия мужа не обошлось

Анастасия Макеева снова оказалась замешана в конфликтной ситуации. Как выяснилось, соседи звезды по московскому ЖК «Лосиный остров» уже пострадали от ее супруга Романа Малькова. Жильцы дома неоднократно высказывали претензии актрисе и ее мужу по поводу поведения их собак: создавалось ощущение, что питомцев Анастасия выгуливает прямо на лестничной площадке и не утруждается за ними убирать.

Очередные замечания привели к драке. Соседка Макеевой обвинила ее мужа в нападении. По словам пострадавшей женщины, Роман Мальков решил ночью выяснить с ними отношения, позвонил в дверь и начал избивать ее супруга.

«Дальше я плохо помню, он бил мужа, меня, мы просто пытались закрыть дверь в дом», — пожаловалась женщина в соцсетях администрации ЖК «Лосиный остров».

Соседи заявили, что уже вызвали полицию, составили заявление и сняли побои. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По их мнению, Мальков вел себя неадекватно. Пострадавших поддержали и остальные жильцы ЖК, поразившись, как такой скандал допустила Макеева.

«Позор, а еще актриса», «Неужели актрисам закон не писан? Она же представитель культуры, разве так можно относиться к людям?», «Это все от безнаказанности, им многое сходит с рук»,

— отметили комментаторы.