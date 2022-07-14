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Киноафиша Статьи Макеева выдала истинное отношение к новому мужу: хватило нескольких слов

Макеева выдала истинное отношение к новому мужу: хватило нескольких слов

14 июля 2022 10:10
Макеева выдала истинное отношение к новому мужу: хватило нескольких слов

Звезда засомневалась в карьере супруга.

Буквально недавно новый муж Анастасии Макеевой попробовал себя в новой профессии. На одном из концертов Роман Мальков вышел на сцену вместе с артисткой, чтобы исполнить песню. Для бизнесмена, чья работа связанна со строительством, это выступление стало дебютом. Макеева похвасталась талантом мужа в соцсетях, подчеркнув, что он долго готовился. А накануне она сообщила подписчикам о том, что Мальков так впечатлил некоторых экспертов своим пением, что ему уже предложили записать песню.

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Судя по всему, Анастасия оказалась не очень рада такому стремительному развитию карьеры супруга. Истинное отношение к новому мужу она выдала в ответ на комментарий фолловера, который отметил, что Мальков своим успехом обязан исключительно жене.

«Вот теперь не знаю, хорошо ли это», — написала актриса.

Кроме того, в публикации Анастасия обмолвилась, что такими темпами Роман может стать даже популярнее, чем она. По всей видимости, Макеева предпочитает оставаться единственной звездой в семье.

Елена Королева
Елена Королева
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