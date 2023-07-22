Макарыч из кинохита «В бой идут одни "старики"» отказался сниматься в военных фильмах: причина шокирует

В легендарном фильме «В бой идут одни „старики“» Алексей Смирнов — это один из ярчайших образов. Комедийный актер исполнил роль колоритного Макарыча.

Съемки в военной драме дались Смирнову непросто. Во время работы над картиной у артиста случился сердечный приступ. Алексей Макарович вложил в роль все свои силы, и в один момент его здоровье не выдержало. После того как была отснята сложная эмоциональная сцена, актера тут же забрали на скорой.

После этого Смирнов наотрез отказывался сниматься в фильмах о войне. Когда режиссер и близкий друг актера Леонид Быков позвал его в свою ленту «Аты-баты, шли солдаты...», то получил отказ.

Дело в том, что Алексей Макарович и сам был фронтовиком, поэтому любые воспоминания, которые мысленно возвращали его на фронт, становились для него болезненными. Героический путь Смирнова прервала контузия, хотя до столицы Германии оставалось совсем немного. Актера отправили в госпиталь, после чего комиссовали. После войны он получил награду «За боевые заслуги».