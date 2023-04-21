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Маху-рукопаху из «Пацанок» не узнать: вот что она с собой сотворила (фото)

21 апреля 2023 10:45
Маху-рукопаху из «Пацанок» не узнать: вот что она с собой сотворила (фото)

Девушка изменилась до неузнаваемости.

Участница шоу «Пацанки» Мария Лебедева получила прозвище Маха-рукопаха. Девушка стала одной из самых скандальных звезд проекта, ведь она то и дело норовила с кем-нибудь подраться. У бунтарки были проблемы с алкоголем и контролем агрессии, но сегодня все это осталось в прошлом.

Оказывается, Лебедева кардинально изменила свою жизнь. Мария приняла ислам, и теперь ее заботит только духовное. Свои татуировки она спрятала под хиджаб, а все свободное время она посвящает изучению Корана.

В личном блоге бывшей «пацанки» много мудрых мыслей и рассуждений о духовном. Лебедева призналась, что именно в исламе она нашла успокоение, которое освободило ее от пороков и дурных пристрастий. Сегодня недавняя скандалистка живет в Дагестане, откуда и делится своими фото.

Поклонники шоу не могут поверить в метаморфозы, произошедшие с Марией. Многие уверены, что буйный нрав Лебедевой возьмет свое, а девушка вернется к прежнему образу жизни. Но это покажет лишь время. Маху-рукопаху из «Пацанок» не узнать: вот что она с собой сотворила (фото)

Фото: Кадры из шоу «Пацанки», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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