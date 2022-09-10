Махнула на себя рукой: не поверите, как сейчас живет Оля из фильма «Любовь и голуби»

Фильм «Любовь и голуби» сделал молодую артистку Ладу Сизоненко национальной звездой. Однако экранная Оля Кузякина, несмотря на любовь зрителей и успех, решила не продолжать актерскую карьеру, поэтому ее жизнь пошла совершенно другим чередом.

После первого киноопыта Сизоненко нашла себя в модельном бизнесе. С ростом в 180 сантиметров и стройной фигурой она мгновенно покорила российские подиумы и стала звездой многих обложек. Однако в это же время она вышла замуж за своего избранника и родила ему ребенка. Супруг знаменитости был против ее карьеры, поэтому спустя некоторое время пара распалась.

При этом Сизоненко все равно ушла с подиума. Она начала работать в модельном агентстве и надолго исчезла из поля зрения публики. Поклонники не верили, что вновь смогут увидеть артистку на экранах, но она все же вернулась на телевидение.

Как оказалось, знаменитость перестала следить за собой. Поэтому в шоу «Модный приговор» ее пригласила подруга и даже написала специальное письмо. В итоге стилисты переработали образ Сизоненко, вернув ей утраченную красоту и сразу сделав на несколько лет моложе.