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Киноафиша Статьи Махнула на себя рукой: не поверите, как сейчас живет Оля из фильма «Любовь и голуби»

Махнула на себя рукой: не поверите, как сейчас живет Оля из фильма «Любовь и голуби»

10 сентября 2022 08:45
Махнула на себя рукой: не поверите, как сейчас живет Оля из фильма «Любовь и голуби»

Жизнь знаменитости оказалась полна взлетов и падений.

Фильм «Любовь и голуби» сделал молодую артистку Ладу Сизоненко национальной звездой. Однако экранная Оля Кузякина, несмотря на любовь зрителей и успех, решила не продолжать актерскую карьеру, поэтому ее жизнь пошла совершенно другим чередом.

После первого киноопыта Сизоненко нашла себя в модельном бизнесе. С ростом в 180 сантиметров и стройной фигурой она мгновенно покорила российские подиумы и стала звездой многих обложек. Однако в это же время она вышла замуж за своего избранника и родила ему ребенка. Супруг знаменитости был против ее карьеры, поэтому спустя некоторое время пара распалась.

Махнула на себя рукой: не поверите, как сейчас живет Оля из фильма «Любовь и голуби»

При этом Сизоненко все равно ушла с подиума. Она начала работать в модельном агентстве и надолго исчезла из поля зрения публики. Поклонники не верили, что вновь смогут увидеть артистку на экранах, но она все же вернулась на телевидение.

Махнула на себя рукой: не поверите, как сейчас живет Оля из фильма «Любовь и голуби»

Как оказалось, знаменитость перестала следить за собой. Поэтому в шоу «Модный приговор» ее пригласила подруга и даже написала специальное письмо. В итоге стилисты переработали образ Сизоненко, вернув ей утраченную красоту и сразу сделав на несколько лет моложе.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Модный приговор»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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