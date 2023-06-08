Магомаеву удалось построить счастье на чужом горе: ахнете, увидев его единственную любовь

Память о Муслиме Магомаеве осталась лишь в одном контексте: артист был добродушным, благородным, честным и справедливым человеком. Однако мало кто знает, что свое истинное счастье он построил на чужом горе. Речь идет о втором браке Магомаева, который продлился 34 года.

Свою любовь Тамару Синявскую он встретил, когда той было 29 лет. Обрести счастье молодым не мешало ничто, кроме одного маленького нюанса. Синявская была замужем. Но влюбленного по уши артиста статус избранницы не остановил. Магомаев активно и настойчиво ухаживал за девушкой. И какое-то время эти отношения существовали в режиме настоящего любовного треугольника.

Но под давлением харизмы и напора известного на весь Союз певца Синявская, конечно же, сдалась, и ушла от несчастного мужа. Новой паре прочили скорый разлад, злые языки были уверены: получившему новый трофей Магомаеву вот-вот станет скучно. Но так и не дождались. Синявская стала последней и, кажется, единственной любовью настойчивого и готового идти по головам ради своего счастья артиста.