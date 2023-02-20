Магомаеву разрешали играть только самого себя: это правило нарушили лишь раз (фото)

Будучи известным певцом, Муслим Магомаев не раз оказывался на съемочной площадке. Вот только играть ему доводилось всегда одну и ту же роль.

Режиссеры приглашали артиста в свои проекты для того, чтобы он воплотил самого себя или же другого музыканта. В результате исполнитель засветился в таких картинах, как «Когда песня не кончается», «Сказки русского леса», «Бушует Маргарита» и многих других.

Нарушили же киноделы негласное правило всего один раз. В фильме «Низами», премьера которого состоялась в 1982 году, Магомаев получил главную роль — он блестяще воплотил персидского поэта Низами Гянджеви.

Любопытно, что своего персонажа Магомаев так и не озвучил. За него это сделал Вячеслав Тихонов. Впрочем, певец вряд ли был обижен: он понимал, что не является профессиональным актером, поэтому охотно уступил свое место в студии звукозаписи.