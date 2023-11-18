Магомаев скрывал правду о своем происхождении: на сцену с таким дедом не пустили бы

Сегодня дворянским и аристократическим происхождением принято гордиться. Многие люди подробно изучают свою родословную в поисках особ голубых кровей, заказывают фамильные гербы. В СССР все было с точностью до наоборот: говорить было принято лишь о рабоче-крестьянских предках.

Муслин Магомаев уверял, что родился в простой семье. Отец погиб на фронте, а мать была бедной певицей. Однако некоторые детали биографии артист все же старался не озвучивать. Историки предполагают, что прадедом кумира миллионов были не кто иной, как Иван Александрович Ханжалов.

Известный дворянин и белогвардейский полковник, о его судьбе в советские годы ничего не известно. Согласно документам, Ханжалов много лет командовал Владикавказским военным округом. Неудивительно, что о таком родственнике Магомаев никогда не упоминал.