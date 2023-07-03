Магомаев потерял голову из-за чужой невесты и три года надеялся на взаимность: ахнете, о ком речь

Муслим Магомаев оказался среди тех, кто поддался чарам главной красавицы советского кино. На гастролях в Беларуси артист познакомился с Натальей Кустинской. Эта встреча послужила началом красивой истории без хеппи-энда.

Музыкант потерял голову от обворожительной блондинки и тут же пригласил ее на ужин. Актриса пусть и нехотя, но согласилась. Звезда не заинтересовалась певцом, о котором грезили миллионы других женщин. К тому же она была несвободна.

Кустинская планировала свадьбу с дипломатом Олегом Волковым, поэтому Магомаеву не на что было рассчитывать. Целых три года исполнитель добивался взаимности от чужой невесты, а впоследствии и жены, но за рамки дружеских их отношения так и не вышли.

В 1968 году актриса стала законной супругой своего возлюбленного, а Магомаев остался ни с чем. Он еще долго звонил Наталье Николаевне, пока наконец не отчаялся и не женился на другой. Избранницей артиста стала оперная певица Тамара Синявская.