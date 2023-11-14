Магнит для удачи: Ванга следовала этим простым правилам, привлекая благополучие в дом

Ничего сложного, но очень действенно.

О болгарской ведунье и по сей день знают даже дети. Вангу боялись, уважали, ей свято верили. К ее философии жизни не было равнодушных. И стар и млад знал: Вангелия не ошибается.

Поэтому ее правила жизни должны быть для обывателей руководством к действию. Что же делала сама провидица, чтобы привлечь в дом удачу, благость и гармонию? Следовала нескольким несложным канонам.

Ванга всегда ела из красивой посуды. Никаких сколов или «колхозных» разноцветных кружек. Красивая посуда не только эквивалент успеха, но и оберег от зла.

У двери прорицательницы висела подкова. Подкова — это простой и действенный амулет для привлечения удачи в дом. Ванга никогда не рассказывала окружающим о своих планах и замыслах. Меньше знают — меньше сглазят.

Дома у провидицы росло финиковое дерево. Оно, оказывается, работает гораздо лучше, чем денежное. Смысл такого «садоводства» понятен: поселить материальное благополучие под крышу.