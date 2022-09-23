Магнит для денег: эти знаки Зодиака притягивают финансовое благополучие

Пока одни люди ищут дополнительные пути подзаработать, другие, как может показаться, без особых усилий наживают богатство. Как им это удается? Астрологи считают, что ответ на этот вопрос удивительно простой - они появились на свет под нужным знаком зодиака. Специалисты в сфере небесных светил рассказали, кто же в зодиакальном круге буквально притягивает к себе деньги и процветает все сильнее с каждым днем.

Овен

Представители огненного знака родились под счастливой звездой - они обладают удивительным везением во всем, что касается сферы финансов. Мироздание наделило Овна такими качествами, которые помогают ему без труда добиться материального благополучия. Уроженцы того знака обладают авантюрным складом характера, они не боятся совершать рискованные сделки или строить свой бизнес в сфере, которая другим кажется неприбыльной, и в итоге выигрывают.

Кроме того, Овен обладает завидным упорством - там, где другой знак зодиака уже давно опустил бы руки и сдался, этот упрямо идет вперед и в итоге добивается поставленной цели.

Телец

Люди, появившиеся на свет под знаком Тельца, обожают комфорт, вкусную еду и дорогие вещи. Чтобы иметь возможность баловать себя как можно чаще, они готовы долго и упорно трудиться. Как только уроженцы земного знака исполняют свою мечту и добиваются финансовой независимости, удача сама начинает плыть к ним в руки. Имея за плечами денежную “подушку безопасности”, Тельцы начинают вкладывать средства в перспективные проекты, делать другие инвестиции.

Как правило, хорошее чутье, помноженное на многолетний опыт, помогает им не ошибиться и в дальнейшем получать большие дивиденды со своих вложений - на зависть всем окружающим.

Дева

У представителей земного знака практически никогда не бывает проблем с деньгами. Секрет материального благополучия Дев объясняется сразу несколькими причинами. Во-первых, уроженцы знака удивительно трудолюбивы - они действительно не станут сидеть на месте, когда возникает возможность заработать. Порой они берутся сразу за несколько проектов. Во-вторых, Девы не боятся пробовать что-то новое и даже рискованное, поскольку интуиция обязательно предупредит их о возможном провале и поможет избежать неправильных решений.