Магнит для богачей: вот на женщинах каких знаков женятся миллиардеры

У этих знаков есть все шансы покорить сердце богача.

Тысячи девушек спят и видят, как бы очаровать и женить на себе владельца многомиллионного состояния. На самом деле, такие истории происходят не только в ромкомах вроде “Красотки” - у некоторых женщин есть все задатки для того, чтобы стать женой богача. Астрологи рекомендуют обратить внимание на свою дату рождения - представительницы определенных знаков чаще остальных срывают такой джек-пот.

Близнецы

Представительницы воздушного знака наделены редким шармом, перед которым мужчинам трудно устоять. Они всегда разные, неуловимые, таинственные - никогда не знаешь, в каком образе Близняшка предстанет на следующий день. Они подобны Шахерезаде, которая смогла покорить сердце самого султана. Неудивительно, что даже много повидавшие и пресыщенные миллионеры рядом с женщинами этого знака чувствуют что-то совершенно особенное.

А там и до предложения руки и сердца недалеко.

Лев

Дамы, рожденные под знаком Льва, идут по жизни с гордо поднятой головой. Даже если у них нет много средств, они все равно ухитряются выглядеть на миллион и ведут себя соответствующе. Поначалу Львица способна привлечь внимание богача своей уверенностью, яркой внешностью и харизмой.

А когда он узнает ее получше, то поймет, что ко всем этим качествам прилагается еще и бездна талантов.

Такая женщина действительно достойна стать спутницей жизни незаурядного человека.

Телец

Большая ошибка думать, что миллионеры клюют только на эффектную внешность - для многих мужчин не меньшую роль играют характер и внутренние качества. Встретив женщину-Тельца, богатый мужчина понимает, что именно с ней сможет чувствовать себя комфортно и гармонично.

Уроженка земного знака способна стать для своего возлюбленного музой, мотиватором, помощником.

Она обеспечит деловому мужчине надежный семейный тыл и сделает так, что после трудного рабочего дня он будет возвращаться домой с удовольствием.

Козерог

Покорить мужчину-миллионера может та, что по деловым качествам и интеллекту ничуть ему не уступает, а где-то даже и превосходит.

Стремление дамы-Козерога самостоятельно добиться больших высот в бизнесе вызывает у потенциальных кавалеров неподдельное восхищение.

Кроме того, представительницы этого земного знака обладают безупречной репутацией, что тоже немаловажно - какой мужчина захочет видеть рядом с собой ту, что будет выносить сор из избы и скандалить по малейшему поводу?